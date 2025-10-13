Vigili del Fuoco, positivo
bilancio dell'open day
Si sono concluse le due giornate organizzate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, con l’apertura della sede centrale di via Nazario Sauro a tutta la popolazione.
Centinaia di visitatori sono stati ospitati negli spazi della caserma, accompagnati dal personale operativo in servizio e dal personale in quiescenza dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo.
I tanti bambini con i genitori che hanno visitato gli spazi, hanno avuto occasione di vedere e toccare con mano i mezzi utilizzati in tutti i tipi di intervento.
A partire dalla più “comune” autopompa fino a quelli utilizzati per i soccorsi in acqua, in situazioni dove sono richieste tecniche di derivazione speleo alpino fluviali, per ricerche persona o gestioni di micro e grandi emergenze, per particolari interventi Nbcr fino al salire a bordo di uno delle tante imbarcazioni a servizio della popolazione cremonese e non solo.
Al termine della visita agli ospiti é stata data dimostrazione di alcune manovre messe in atto durante gli incidenti stradali, oltre all’immancabile visita della sala operativa dove giungono e vengono gestite le richieste di soccorso da tutta la provincia.