Si sono concluse le due giornate organizzate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, con l’apertura della sede centrale di via Nazario Sauro a tutta la popolazione.

Centinaia di visitatori sono stati ospitati negli spazi della caserma, accompagnati dal personale operativo in servizio e dal personale in quiescenza dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo.

I tanti bambini con i genitori che hanno visitato gli spazi, hanno avuto occasione di vedere e toccare con mano i mezzi utilizzati in tutti i tipi di intervento.

A partire dalla più “comune” autopompa fino a quelli utilizzati per i soccorsi in acqua, in situazioni dove sono richieste tecniche di derivazione speleo alpino fluviali, per ricerche persona o gestioni di micro e grandi emergenze, per particolari interventi Nbcr fino al salire a bordo di uno delle tante imbarcazioni a servizio della popolazione cremonese e non solo.

Al termine della visita agli ospiti é stata data dimostrazione di alcune manovre messe in atto durante gli incidenti stradali, oltre all’immancabile visita della sala operativa dove giungono e vengono gestite le richieste di soccorso da tutta la provincia.

