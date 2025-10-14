Ad agosto record di passeggeri negli aeroporti europei





ROMA (ITALPRESS) – Estate da record per gli aeroporti europei. Secondo il rapporto preliminare di Aci Europe, ad agosto il traffico passeggeri è aumentato del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2024, superando la media annuale del 4,3%. Un risultato che conferma la solidità della domanda nel pieno della stagione estiva e il definitivo ritorno ai ritmi pre – pandemia. A trainare la crescita è stato soprattutto il traffico internazionale, che ha fatto registrare +5,6%, mentre quello nazionale si è fermato a +1,6%. Nel complesso , i volumi di passeggeri risultano ormai stabilmente oltre i livelli registrati nell’estate del 2019. Meno brillante, invece, la performance del settore cargo. Il traffico merci ha segnato una flessione del 5,8% rispetto all’anno precedente. Tra i principa li scali, spiccano le performance di Liegi, Madrid e Milano Malpensa, che hanno chiuso agosto con risultati in forte crescita e si confermano tra i poli logistici più dinamici d’Europa.

/gtr

