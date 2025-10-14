Ultime News

Politica

Decoro cittadino, mozione della
minoranza: "Ripristinare fontane"

La fontana di piazza Cadorna (foto d'archivio)

Le fontane della città tornano al centro del dibattito politico dopo le numerose polemiche dei mesi scorsi.
La proposta arriva dai banchi del centro-destra in Consiglio Comunale, con il capogruppo di Novità a Cremona Alessandro Portesani come primo firmatario, sottoscritta anche da Cristiano Beltrami (Novità a Cremona), Andrea Carassai (Forza Italia) e Jane Alquati (Lega).

“Ho presentato una mozione su cui tutti i consiglieri comunali saranno chiamati a esprimersi con il proprio singolo voto affinché la Giunta si impegni, entro 90 giorni, a predisporre una ricognizione tecnica e funzionale dello stato delle fontane di piazza Cadorna, via Palestro, piazza Roma e dei Giardini Karol Wojtyla, e a redigere un piano di manutenzione straordinaria e riattivazione progressiva, con priorità per quelle poste agli ingressi della città” sottolinea Portesani.

“Non possiamo più accettare che, in una città lambita dal Po, dove l’acqua è parte della nostra identità, le fontane restino chiuse da anni. Riaccenderle significa restituire dignità e bellezza a Cremona”.

C“Con questa mozione chiediamo anche di introdurre sistemi di riduzione dei consumi idrici – come circuiti di ricircolo, pompe a basso assorbimento e sensori di livello – e di prevedere, nel bilancio 2026, risorse dedicate per il recupero e la valorizzazione delle fontane, anche tramite partenariati pubblico-privati o sponsorizzazioni tecniche” aggiunge Beltrami.

Per Carassai “le fontane sono un segno di civiltà e di cura del patrimonio urbano. L’acqua e la bellezza sono parte della storia cremonese e della nostra capacità di accogliere chi arriva in città. È doveroso restituire ai cittadini luoghi simbolici che oggi appaiono abbandonati”.

“Per troppo tempo la manutenzione delle fontane è stata trascurata, fino a farle diventare simbolo di incuria” aggiunge Alquati. “Questa mozione va nella direzione giusta: valorizzare il patrimonio pubblico e restituire decoro agli spazi urbani.”

Nel testo della mozione si invita inoltre l’Amministrazione a promuovere, in collaborazione con Padania Acque S.p.A., una campagna di sensibilizzazione sul valore dell’acqua come bene comune e simbolo della città fluviale di Cremona.

