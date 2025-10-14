Le fontane della città tornano al centro del dibattito politico dopo le numerose polemiche dei mesi scorsi.

La proposta arriva dai banchi del centro-destra in Consiglio Comunale, con il capogruppo di Novità a Cremona Alessandro Portesani come primo firmatario, sottoscritta anche da Cristiano Beltrami (Novità a Cremona), Andrea Carassai (Forza Italia) e Jane Alquati (Lega).

“Ho presentato una mozione su cui tutti i consiglieri comunali saranno chiamati a esprimersi con il proprio singolo voto affinché la Giunta si impegni, entro 90 giorni, a predisporre una ricognizione tecnica e funzionale dello stato delle fontane di piazza Cadorna, via Palestro, piazza Roma e dei Giardini Karol Wojtyla, e a redigere un piano di manutenzione straordinaria e riattivazione progressiva, con priorità per quelle poste agli ingressi della città” sottolinea Portesani.

“Non possiamo più accettare che, in una città lambita dal Po, dove l’acqua è parte della nostra identità, le fontane restino chiuse da anni. Riaccenderle significa restituire dignità e bellezza a Cremona”.

C“Con questa mozione chiediamo anche di introdurre sistemi di riduzione dei consumi idrici – come circuiti di ricircolo, pompe a basso assorbimento e sensori di livello – e di prevedere, nel bilancio 2026, risorse dedicate per il recupero e la valorizzazione delle fontane, anche tramite partenariati pubblico-privati o sponsorizzazioni tecniche” aggiunge Beltrami.

Per Carassai “le fontane sono un segno di civiltà e di cura del patrimonio urbano. L’acqua e la bellezza sono parte della storia cremonese e della nostra capacità di accogliere chi arriva in città. È doveroso restituire ai cittadini luoghi simbolici che oggi appaiono abbandonati”.

“Per troppo tempo la manutenzione delle fontane è stata trascurata, fino a farle diventare simbolo di incuria” aggiunge Alquati. “Questa mozione va nella direzione giusta: valorizzare il patrimonio pubblico e restituire decoro agli spazi urbani.”

Nel testo della mozione si invita inoltre l’Amministrazione a promuovere, in collaborazione con Padania Acque S.p.A., una campagna di sensibilizzazione sul valore dell’acqua come bene comune e simbolo della città fluviale di Cremona.

© Riproduzione riservata