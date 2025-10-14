Un nuovo fine settimana di aperture per le dimore storiche di Cremona e provincia con diverse occasioni eccezionali per altrettante tra le più importanti dimore del territorio. Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo ha organizzato infatti diverse speciali visite guidate partendo sabato 18 ottobre da un vero unicum ovvero il complesso del Palazzo

Abbaziale di Casalmaggiore, gioiello settecentesco nel cuore della città, con i suoi sfarzosi ambienti affrescati e la visita al

monumentale Duomo di S. Stefano e ad alcuni angoli solitamente non accessibili come le sacrestie e il coro.

Le visite partiranno alle ore 15 e 16,30.

Il giorno dopo, domenica 19 ottobre, porte aperte nel verde della campagna cremonese per una visita straordinaria a Cascina Farisengo di Bonemerse, insediamento agricolo e nobiliare dalla storia millenaria con intatto il fascino dei secoli passati, le sue collezioni di attrezzi agricoli e lo splendido parco romantico, reso ancora più suggestivo dai colori dell’autunno tipici di questo periodo.

Sempre nella giornata di domenica altre interessanti occasioni anche in territorio casalasco con l’apertura di Castello Mina Della Scala di Casteldidone, residenza castellata tardo cinquecentesca eretta dalla nobile famiglia Schizzi e che da allora accoglie ospiti e persone di passaggio nell’abitato sul confine tra il territorio cremonese e quello mantovano.

Apertura anche per Villa Sommi Picenardi, sontuosa residenza che si affaccia sulla piazza dell’abitato di Torre de’ Picenardi, con il suo storico giardino all’inglese famoso nei secoli e visitato da importanti personaggi. Tutte le visite guidate partiranno con turni alle ore 15 e 16.30.

Il calendario completo è disponibile presso l’Infopoint di Piazza del Comune a Cremona

