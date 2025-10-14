Ultime News

Cronaca

Giornata Cane Guida,
incontro all'Uici il 17 ottobre

in occasione della Giornata Nazionale del Cane Guida che si celebra il 16 Ottobre, la Uici di Cremona ha organizzato un evento speciale per parlare un po’ delle guide a quattro zampe e di quanto siano importanti per l’indipendenza e l’autonomia delle persone cieche o ipovedenti.

Titolo dell’incontro è Quattro zampe e un destino: storie di famiglie affidatarie, addestramento eccellente ed esperienze di vita con un amico prezioso.

L’appuntamento è previsto per venerdì 17 ottobre alle ore 17 in modalità mista, sia in presenza (nella sede Uici, in via Palestro 32), sia online tramite Zoom. All’incontro parteciperanno alcune famiglie affidatarie, che racconteranno le loro esperienze nell’allevare i cuccioli che verranno poi addestrati come cani guida.

Per accedere all’incontro da remoto, aperto a tutti, basta cliccare sul seguente link: https://zoom.us/j/95187453939.

