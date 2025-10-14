Dopo il successo delle visite guidate del Fai, lo scorso fine settimana, che hanno portato 1600 visitatori nel nuovo Campus del Politecnico di via Bissolati, sabato e domenica prossimi ci sarà una nuova occasione per conoscere questo angolo di città rimasto inaccessibile per anni, dopo la chiusura della caserma Manfredini.

Fondazione Arvedi-Buschini e Politecnico di Milano in collaborazione con la delegazione cremonese del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano e il Conservatorio “Claudio Monteverdi”, organizzano un doppio open day in cui sarà possibile visitare gli edifici ristrutturati e realizzati ex novo.

L’ingresso è libero e aperto a tutti con i seguenti orari: sabato 18 ottobre dalle 9 alle 12,30 e alle 15 alle 18.30; domenica 19 ottobre dalle 9 alle 12,30 e alle 15 alle 18.30. Nella giornata di domenica nel Parco centrale si terrà il concerto dell’Orchestra d’Archi del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona diretta dal M° Francesco Fiore. Ingresso da via Bissolati.

