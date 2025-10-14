Ritornano i concerti della rassegna La Musica del Monteverdi, che vedranno protagonisti i giovani talenti del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona. Il primo appuntamento è in programma domenica 19 ottobre alle 11, nel Ridotto del Teatro Ponchielli, con un concerto dal titolo Polifonia dall’età classica al cuore romantico, affidato alla classe di lettura dello spartito del maestro Roberto Arosio.

Il programma, raffinato e intenso, attraversa oltre un secolo di storia musicale, dal classicismo di Mozart al romanticismo di Verdi. Si apre con due brani tratti da Indianas di Carlos Guastavino, autore argentino tra i più rappresentativi della tradizione romantica nazionale. Seguiranno l’Ave verum corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, composto nel 1791 poco prima della morte del genio salisburghese, e il Cantique de Jean Racine di Gabriel Fauré, celebre per la sua limpida spiritualità.

Spazio poi al Kyrie dalla Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini, pagina che l’autore definì “l’ultimo dei miei peccati di vecchiaia”, e al corale Da nobis pacem, Domine di Felix Mendelssohn-Bartholdy, ispirato alle preghiere per la pace di Martin Lutero.

In chiusura, due brani di Giuseppe Verdi: La Vergine degli Angeli dalla Forza del destino e l’immortale Va, pensiero dal Nabucco, simbolo di libertà e speranza, più volte riproposto come canto universale di fratellanza.

Protagonisti dell’esecuzione saranno Xu Aojie, Tetiana Petriv e Costanza Zanella (soprani), Marco Faversani, Eleonora Pace, Teresa Repetti e Yuan Yi (contralti), Lorenzo Magrini, Shuoyan Li e Zou Yanjie (tenori), Chaofan Huang e Inbeom Song (bassi). Al pianoforte Simone Legati.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Ponchielli, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 (tel. 0372 022001/02, biglietteria@teatroponchielli.it).

© Riproduzione riservata