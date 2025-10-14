Sono 192 le offerte di lavoro attive questa settimana presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/.

La Provincia, Settore Lavoro e Formazione, segnala altresì che, dopo il successo della scorsa edizione, torna a Crema Career Connections: Speed Date aziendale, promosso dal Centro per l’Impiego di Crema in collaborazione con Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro.

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 ottobre, presso la Sala Pietro da Cemmo del Centro Culturale Sant’Agostino del Comune di Crema. Saranno 15 le aziende partecipanti, provenienti dai principali settori del territorio – alimentare, servizi, chimico-cosmetico e metalmeccanico – che effettueranno colloqui di lavoro della durata di circa 10 minuti con persone in cerca di occupazione. In allegato trovate la locandina dell’evento.

Sono inoltre pubblicate “Le Altre Opportunità”, offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicate all’indirizzo: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

