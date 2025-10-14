Una persona arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e un’altra solo denunciata per resistenza: questo il bilancio di due interventi dei Carabinieri effettuati lunedì dai Carabinieri.

Il primo episodio, il più grave, risale alle 18, quando i militari della stazione di Casalbuttano hanno arrestato un uomo di 39 anni, con precedenti di polizia. L’intervento si è reso necessario in quanto il 39enne, residente a Castelverde, in stato di agitazione, aveva minacciato la vicina di casa con un bastone di ferro.

La pattuglia ha identificato il soggetto, che non si è però rivelato collaborativo; ha prima aggredito i militari, sia verbalmente che fisicamente, spintonandoli più volte, poi ha tentato di rubare loro la pistola d’ordinanza.

I carabinieri, anche con l’aiuto di un equipaggio della Stazione di Pizzighettone, sono riusciti a bloccare il soggetto, a dichiararlo in arresto. L’uomo è stato quindi portato in ospedale in ambulanza, dove è stato visitato e calmato. Uno dei militari intervenuti ha riportato delle lesioni per alcuni giorni di prognosi.

Il 39enne è stato poi trattenuto presso la caserma di Cremona fino alla mattina del 14 ottobre quando è stato accompagnato in Tribunale. L’arresto è stato convalidato, l’udienza è stata rinviata al prossimo 12 novembre e l’uomo è stato liberato.

Sempre intorno alla stessa ora i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un uomo di 25 anni, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

La pattuglia stava effettuando dei controlli in via Dante, nei pressi dei distributori automatici aperti 24/24, quando il 25enne si è intromesso, ostacolando l’operato dei Carabinieri e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Riportato alla calma, è stato accompagnato presso la Caserma Santa Lucia dove è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

