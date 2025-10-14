Prosegue al Teatro Ponchielli la rassegna Operatalk – Dialoghi sul presente, il nuovo format che accompagna la stagione lirica 2025/26 offrendo al pubblico momenti di riflessione sui temi contemporanei attraverso il linguaggio dell’opera.

Il prossimo incontro, dal titolo L’inganno, è in programma domenica 19 ottobre alle 14.30 nel Ridotto del Teatro Ponchielli e vedrà protagonista Roberto Burioni, scienziato noto al grande pubblico ma anche melomane appassionato.

Burioni analizzerà L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, legando la figura del dottor Dulcamara – ciarlatano abile nel vendere un miracoloso elisir capace di guarire ogni male – alle moderne teorie antiscientifiche e alla pericolosa diffusione della “medicina fai da te”. Un parallelo tra il passato e il presente che offrirà spunti di riflessione sul valore della conoscenza e della verità nell’epoca della disinformazione.

A moderare l’incontro sarà Alberto Mattioli, giornalista e critico musicale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La rassegna Operatalk proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti: Popoli e identità (22 novembre), Follie d’amore (6 dicembre) e Tra sogno e saggezza (24 gennaio 2026).

© Riproduzione riservata