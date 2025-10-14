Video Pillole
Tg Economia – 14/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– In Italia 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta
– Ad agosto record di passeggeri negli aeroporti europei
– Turismo in crescita nel 2025, ma la domanda interna rallenta
– Morti sul lavoro, è ancora emergenza
abr/gtr
