Ospite di infraROSSI, il podcast di CR1 (clicca qui per vedere e ascoltare), la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Valentina Rodini. Mezz’ora di intervista a cuore aperto per scoprire cosa c’è dietro ad un traguardo simile, per una persona prima che per un atleta.

“Ho avuto la depressione post-olimpica ed è vero, esiste. È come una sensazione di vuoto. Tu hai raggiunto un obiettivo, hai dato significato ai tuoi giorni, fino a quel giorno ce l’hai fatta, quindi dovresti essere solo che felice. Ma è come se l’impatto con la realtà stridesse, non so neanche spiegarlo a parole. È stato complicato”.

Durante la puntata c’è stato spazio anche per aneddoti e racconti divertenti.

“Avevo vinto, mi avevano consegnato la medaglia, ma io avevo l’antidoping. Quindi sono stata prelevata e portata in questa stanza, e non avevo il telefono. Per questo non ho potuto telefonare a nessuno per almeno un’ora, perché ero proprio sigillata. Qui in Italia erano le 3 di notte, i miei non mi sentivano, e allora a un certo punto si sono riaddormentati. Dopo un po’ riesco a chiamarli tutta bella felice, ma loro ormai dormivano!”.

Un racconto emozionante per questa giovane donna che oggi è anche rappresentante atleti in giunta CONI:

“Io ho scritto un libro per bambini che si chiama Il bambino e il maestro. Il consiglio che do è che tutti noi abbiamo un maestro nella vita, magari più di uno, e dobbiamo avere l’umiltà di riconoscere che senza queste persone non andremmo avanti. Quindi guardiamoci intorno, capiamo chi sono e diamo un immenso grazie, perché senza di loro non andremo da nessuna parte”.

Potete vedere la puntata integrale sul sito di CR1 o su Youtube, o anche soltanto ascoltarla sulle principali piattaforme di streaming.

