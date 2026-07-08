Casalbuttano, riapre l’ufficio postale rinnovato: nuovi servizi per cittadini e territorio

L’ufficio postale di Casalbuttano è tornato operativo dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Con la riapertura della sede di via Enrico Berlinguer salgono a 96 gli uffici postali della provincia di Cremona interessati dagli interventi di ammodernamento previsti dall’iniziativa. Il progetto Polis nasce con l’obiettivo di rafforzare i servizi nei piccoli comuni italiani, favorendo la coesione economica, sociale e territoriale nei circa 7mila centri con meno di 15mila abitanti. Grazie a questa iniziativa, gli uffici postali diventano punti di accesso anche per numerosi servizi della Pubblica Amministrazione, contribuendo al rilancio e alla valorizzazione dei territori.

La sede di Casalbuttano è stata completamente rinnovata: gli spazi dedicati alla clientela presentano nuovi arredi, colori più moderni e una corsia dedicata alle persone ipovedenti. Sono inoltre state introdotte soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale, con interventi mirati al risparmio energetico e una nuova illuminazione a basso consumo.

All’interno dell’ufficio è stato realizzato anche uno sportello ribassato, pensato per rendere più agevole e confortevole l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, oltre alla consueta offerta di prodotti e servizi postali.

Tra le nuove opportunità disponibili figurano i certificati anagrafici e diversi servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione sottoscritta tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono presentare la richiesta o il rinnovo del passaporto direttamente allo sportello postale, evitando di recarsi in Questura e potendo scegliere anche la consegna a domicilio del documento.

L’ufficio postale di Casalbuttano è aperto al pubblico con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Con il progetto Polis, Poste Italiane conferma il proprio ruolo di presidio nei territori, puntando sulla capillarità della propria rete e sul sostegno ai piccoli comuni, in controtendenza rispetto al progressivo abbandono di molti servizi nelle aree periferiche.

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