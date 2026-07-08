Il Cremona Summer Festival 2026 prosegue con quattro nuovi appuntamenti dal 10 al 13 luglio

La musica torna protagonista a Cremona con una nuova serie di concerti del Cremona Summer Festival 2026, la sedicesima edizione della manifestazione estiva dedicata alla musica e alla liuteria. Dopo il successo dei primi appuntamenti di giugno e dei primi giorni di luglio, il Festival propone quattro nuovi eventi consecutivi dal 10 al 13 luglio, portando in città giovani musicisti e formazioni internazionali provenienti da diverse parti del mondo.

Promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass – A Place to play” e realizzato in collaborazione con i Comuni di Cremona e Crema, il Festival conferma il proprio ruolo di punto d’incontro tra formazione musicale, tradizione liutaria e valorizzazione del territorio.

I nuovi appuntamenti vedranno protagoniste altrettante orchestre e gruppi giovanili internazionali, offrendo al pubblico un viaggio attraverso repertori e culture musicali differenti. Un’occasione per vivere la città attraverso il linguaggio universale della musica e per incontrare giovani talenti che scelgono Cremona, città simbolo della liuteria mondiale, come luogo di studio, confronto e performance.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, permettendo a cittadini e visitatori di partecipare alle serate musicali senza prenotazione.

Il Cremona Summer Festival 2026 gode del patrocinio della Provincia di Cremona e si avvale del supporto e della collaborazione di numerose realtà del territorio: la Scuola Internazionale di Liuteria, la Fondazione Museo del Violino, il Touring Club – Sezione di Cremona, la Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, il Distretto Urbano del Commercio, Confartigianato Imprese, l’Associazione Filodrammatica Cremonese, il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, la Cremona International Music Academy, il Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze e BeMyMusic Cremona.

Dal 10 al 13 luglio Cremona si prepara quindi ad accogliere nuovi suoni, nuove storie e giovani interpreti da tutto il mondo, confermando il legame profondo tra la città, la musica e la sua straordinaria tradizione liutaria.

Venerdì 10 luglio, alle ore 18:30, la Sala Maffei di Cremona ospiterà il concerto della Sherry Youth Chamber Orchestra, ensemble giovanile britannico legato alla Sherry Music Academy di Londra. La Sherry Music Academy nasce nel 2021 come “Music Family” per iniziativa della fondatrice Sherry Shen, violinista diplomata con un Master of Performance al Royal College of Music nel 2020. Il progetto, che ha debuttato con un primo concerto online nell’estate dello stesso anno, è diventato Sherry Music Academy nel 2023. Da allora la Sherry Youth Chamber Orchestra ha tenuto oltre 50 concerti in sedi dell’area londinese, tra cui la Menuhin Hall e la Archer Recital Hall di Wycombe. Nel 2024 l’Accademia ha organizzato il suo primo Music Summer Camp presso la Yehudi Menuhin School, seguito nel 2025 da un secondo campus a Wycombe Abbey, la scuola femminile numero uno del Regno Unito. Sempre nel 2025 Sherry Music Academy è diventata un ente benefico registrato nel Regno Unito, avviando collaborazioni con enti locali, scuole e ospedali per diffondere la musica nella comunità. Il 2026 la vede impegnata in un fitto calendario di concerti pubblici ed eventi benefici, tra cui un nuovo Summer School a Wycombe Abbey, un programma annuale di formazione orchestrale che culminerà in un Gala alla Royal Academy of Music, e una tournée in Italia che include la tappa al Cremona Summer Festival.

Sabato 11 luglio, alle ore 21:00, il Cortile Federico II di Cremona accoglierà la Bromley Youth Chamber Orchestra & Concert Band, espressione del Bromley Youth Music Trust, storica scuola di musica britannica fondata nel 1993 e riconosciuta a livello nazionale per l’alta qualità della formazione strumentale e vocale offerta ai giovani del quartiere londinese di Bromley e delle aree circostanti, grazie al lavoro di oltre 200 insegnanti. Le due formazioni più avanzate del Trust, il Concert Band e la Chamber Orchestra, viaggiano regolarmente all’estero: dopo la tournée del 2025 in Repubblica Ceca, nel 2026 sarà la volta del Nord Italia. Alcuni musicisti del gruppo suonano anche nella prestigiosa National Youth Orchestra of Great Britain, a testimonianza dell’elevato livello raggiunto dai giovani interpreti. Sul palco di Cremona si alterneranno l’orchestra d’archi, diretta da Rebecca Cebrat, e la concert band, guidata da Chris Woodham e David Bullen, in un programma che spazia da Rutter, Mendelssohn, Grieg e Respighi ad Arnold, Verdi, Sparke e Puccini.

Domenica 12 luglio, alle ore 21:00, torna sul palco del Cortile Federico II la Tees Valley Youth Orchestra, diretta dal maestro Nicholas Nowicki, già protagonista del Festival il 9 luglio all’Auditorium Manenti di Crema. Formazione di punta del Tees Valley Music Service, tra le maggiori orchestre giovanili del Regno Unito e unica orchestra del suo genere attiva stabilmente nel Nord-Est dell’Inghilterra, la Tees Valley Youth Orchestra vanta una lunga tradizione di tournée internazionali, da Budapest alla Carnegie Hall di New York, fino al recente concerto sold-out del 2025 al Glasshouse International Centre for Music di Gateshead, dove ha eseguito la monumentale Sinfonia “Leningrado” di Shostakovich.

Lunedì 13 luglio, alle ore 21:00, il Cortile Federico II ospiterà il concerto della Pittsburgh Youth Philharmonic Orchestra (PYPO), diretta dal maestro Patrick Forsyth, con la partecipazione dei solisti Tobias Stauffer ed Eftihia Arkoudis.

Fondata nel 1993 come prima youth pops orchestra degli Stati Uniti, la PYPO è giunta alla sua 33ª stagione e coinvolge ogni anno oltre 400 studenti provenienti dalla Pennsylvania occidentale, dall’Ohio e dal West Virginia. Nel corso degli anni l’orchestra ha ampliato il proprio repertorio dal genere pops fino ai grandi classici sinfonici, arrivando anche a eseguire in prima assoluta diverse composizioni. La PYPO ha già affrontato sei tournée internazionali, esibendosi in sale d’Austria, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Francia, Inghilterra, Belgio, Svizzera e Irlanda. Il concerto cremonese proporrà un programma variegato che comprende pagine di Puccini e Verdi, il Concerto per flauto “Il Gardellino” di Vivaldi con la solista Eftihia Arkoudis, la Trumpeter’s Lullaby di Leroy Anderson con il solista Tobias Stauffer, e il celebre Va, pensiero dal Nabucco di Verdi.

Lunedì 13 luglio riprende inoltre, presso la Sala Maffei di Cremona, la Cremona International Music Academy, diretta dal maestro Mark Lakirovich. Per quindici giorni Cremona tornerà a ospitare studenti di talento provenienti da tutto il mondo, affiancati da un corpo docente internazionale di oltre 40 maestri, in un intenso programma che unisce lezioni individuali, musica da camera, concerti pubblici e i prestigiosi concorsi internazionali per archi e pianoforte.

Fondata nel 2010 dallo stesso Lakirovich, che ne è tuttora direttore artistico e musicale, l’Academy è oggi una delle più importanti realtà di alta formazione musicale estiva in Europa, e accoglie ogni anno a Cremona oltre 100 studenti provenienti da ogni parte del mondo. Il 13 luglio si apre così con un doppio appuntamento firmato Cremona International Music Academy: alle ore 19:00 il Concerto di apertura degli studenti (Student Showcase Concert, Opening Concert) e alle ore 21:00 il Concerto di apertura dei giovani artisti (Young Artists Concert Series, Opening Concert), primi di una lunga serie di eventi che accompagneranno l’Academy fino a fine luglio.

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