Rimandata alla commissione consigliare la discussione sull’educazione sessuale nelle scuole presentata da Marco Galli (Pd) a cui si sono aggiunti un ordine del giorno di Maria Vittoria Ceraso (Civica Oggi per Domani) e un emendamento di Alessandro Portesani. Era uno dei temi affrontati oggi in consiglio comunale, riunito per approvare le variazioni di bilancio, illustrate dalla vicesindaco Francesca Romagnoli.

Le variazioni, atto dovuto per legge in questo periodo dell’anno, consentono – ha spiegato Romagnoli – di intervenire su alcune voci, anche alla luce delle rigidità che la legge impone, salvaguardando così gli equilibri di bilancio al fine di poter investire in manutenzioni e nell’avanzamento di attività.

“L’equilibrio di parte corrente è garantito, oltre che da maggiori entrate e da alcuni ridimensionamenti degli stanziamenti di spesa corrente a favore di altre tipologie di spesa, anche dall’applicazione di una quota di avanzo libero pari a poco più di € 1.800.000,00, di cui circa un milione per interventi di manutenzione straordinaria (strade, verde, scuole, ERP e altri edifici pubblici) e cofinanziamenti su progetti PNRR.

“Fine anno – ha aggiunto – significa anche avere maggiore chiarezza di alcune spese, mi riferisco ad esempio alle utenze che anche quest’anno, complice un contesto socio economico globale complesso, gravano particolarmente sul nostro bilancio. La voce utenze nell’ultimo anno ha subito rialzi notevoli per il costo dell’energia, ed è uno degli elementi sicuramente da attenzionare”

Sia l’assestamento di bilancio approvato il luglio scorso che questa variazione di bilancio confermano comunque una situazione finanziaria positiva, “siamo riusciti a garantire le maggiori spese di cui avevamo necessità anche attraverso un’attenta e scrupolosa analisi delle partite correnti e recuperando quindi possibili risorse”.

L’annualità di bilancio 2025 è ancora contrassegnata da interventi di spending review, da accantonamenti della spesa, da mancati trasferimenti dello Stato, da discrasie tra le spese sostenute per progetti PNRR e i rimborsi da parte dello Stato”.

MAGGIORI STANZIAMENTI:

+€ 180.000,00 manutenzione ordinaria edifici diversi, scuole, edifici Erp, asili nido e cimiteri;

• +€ 81.000,00 per utenze riscaldamento;

• +€ 80.000,00 per spese manutenzione ordinaria impianti riscaldamento;

• +€ 90.000,00 per integrazione rette per strutture residenziali per anziani RSA E CDI;

• +€ 115.000,00 per utenze e canoni economato;

• +€ 30.000,00 per gestione sinistri – risarcimento danni;

• +€ 28.000,00 per imposta di registro e di bollo;

• +€ 40.000,00 contratto di servizio per la gestione dei servizi strumentali AEM (illuminazione pubblica e cimitero);

• +€ 6.000,00 acquisto beni protezione civile;

• +€ 65.000,00 per spese servizi amministrativi Polizia Locale;

• +€ 36.800,00 per spese per servizio sperimentale educatori SAAP scuole infanzia;

• +€ 65.000,00 manutenzione straordinaria cimitero finanziata da entrate correnti;

SPESE FINANZIATE CON PARTE DELL’AVANZO LIBERO:

• +€ 200.000,00 per inserimenti aggiuntivi in comunità alloggio minori a seguito di affidamento giudiziale;

• + € 100.000,00 contributi straordinari in ambito sociale quali sussidi e interventi assistenziali a favore delle famiglie per disagio abitativo;

• + € 305.000,00= per contributo Fondazione Ponchielli in riferimento a iniziative straordinarie rivolte a soggetti fragili, giovani e famiglie pubblico proposte dal teatro Ponchielli

• +€ 10.000,00 per servizi di supporto all’avvio del percorso di candidatura a Cremona capitale della cultura (€ 120.000,00 sul 2026 finanziate da risorse correnti);

In parte capitale sono finanziati ulteriori investimenti, tra cui i più significativi si riferiscono a:

+€ 230.000,00 per manutenzione straordinaria strade contratto di servizio AEM;

+€ 340.000,00 manutenzione straordinaria aree verdi contratto di servizio AEM;

+ € 134.000,00 manutenzione straordinaria edifici diversi (di cui 69.000,00 per scuole e nidi);

+ € 47.000,00 manutenzione straordinaria alloggi ERP;

+ € 40.000,00 Ex Area Frazzi – Forno Grande;

+ € 40.000,00 Ex Area Frazzi – Forno Piccolo;

+€ 10.000,00 Nuovo Polo dell’Infanzia Martiri Della Libertà; +€ 15.000,00 acquisto attrezzature informatiche servizi comunali;

+€ 13.600,00 per acquisto attrezzature scuole materne e nidi; +€ 150.000,00 consolidamento e adeguamento Santa Maria della Pietà (precedentemente finanziato da monetizzazioni);

+€ 150.000,00 contributi a istituzioni sociali private per progetto Emblematico Maggiore Fondazione Cariplo S. Marcellino (precedentemente finanziato da alienazioni attività finanziarie);

Le spese per specifiche progettualità finanziate da terzi registrate nel triennio si riferiscono principalmente a:

• in parte corrente:

• progetto FAMI 2021-2027 in ambito sociale € 590.626,00 sul triennio (contributo dallo Stato);

• progetti promozione turistica € 340.000,00 sul triennio (contributo da Regione e Camera Commercio);

• progetto “Visioni d’infanzia” € 300.000,00 sul triennio (contributo Cariplo) in ambito educativo e culturale;

• progetto inclusione disabilità € 300.000,00 anni 2026 e 2027 (contributo regionale);

• in parte capitale:

• bando multimodale urbano per complessivi € 5.650.000,00 (contributo regionale – iscritto sul triennio 2025-2027 per € 4.802.500);

• progetto per interventi di valorizzazione dei beni culturali € 25.000,00 anno 2025 (contributo regionale);

• progetto “Visioni d’infanzia” € 200.000,00 anni 2025 e 2026 (contributo Cariplo) in ambito educativo e culturale.

© Riproduzione riservata