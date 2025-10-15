Avrebbe aggredito violentemente la fidanzata minorenne, al culmine di una lite: nei guai è finito un maggiorenne straniero residente in città, che è stato arrestato martedì sera dalla Polizia di Stato di Cremona.

I due hanno litigato in centro storico. Il giovane, dopo averla colpita con testate e pugni, ripetutamente, le ha strappato di mano il telefono e si è dato alla fuga.

Pochi minuti dopo sono arrivate le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che si sono immediatamente attivate, rintracciando l’aggressore in brevissimo tempo, ancora in possesso del telefono della vittima.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per l’identificazione e la ricostruzione dei fatti. Grazie alle testimonianze di alcuni giovani che avevano assistito alla scena e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, che hanno immortalato l’intera aggressione, gli agenti hanno potuto ricostruire rapidamente la dinamica dell’episodio e il contesto di reiterati comportamenti vessatori all’interno della relazione tra i due.

Sulla base degli elementi raccolti, il soggetto è stato arrestato in flagranza per rapina e in flagranza “differita” per atti persecutori, nonché denunciato per lesioni personali ai danni della minore. L’uomo è stato poi accompagnato al carcere di Cremona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

