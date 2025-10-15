Dopo l’apertura di una corsia in via Bergamo a Cremona, dove si sta lavorando alla vasca del sottopasso ferroviario, il cantiere nei prossimi giorni sarà ridotto al minimo. Lo ha spiegato l’assessore Luca Zanacchi: “Nei giorni scorsi è stata riaperta la possibilità di transito in via Bergamo, passando sotto il Voltone per poter risalire in via San Francesco”.

Con il sopralluogo dei giorni scorsi l’amministrazione è riuscita a “mettere in chiaro tempi e modalità per una ulteriore riduzione dello spazio di cantiere, in modo da consentire la riapertura al traffico, permettendo alle auto di scendere da via Lazzari e imboccare direttamente via Castelleone. Questo consentirà di ridurre il più possibile il cantiere, agevolando la circolazione dei mezzi”.

Il cantiere, ha aggiunto l’assessore, “sta andando avanti: si stanno predisponendo gli allacci elettrici, il posizionamento delle cabine, dei contatori e di tutta l’impiantistica elettrica a servizio delle pompe. Proseguono anche i lavori di collegamento delle tubature alla vasca e a tutte le infrastrutture necessarie per il funzionamento della raccolta delle acque”.

In merito alla fine dei lavori, Zanacchi ha precisato: “Al momento è indicata per la fine del mese di ottobre. Tuttavia ci sono state delle interferenze importanti perché, nelle lavorazioni sotto il Voltone, abbiamo riscontrato problemi legati a una serie di sottoservizi molto antichi, alcuni anche dismessi e non mappati, che hanno allungato i tempi. Stiamo correndo per cercare di restare nei tempi previsti”.

Silvia Galli

