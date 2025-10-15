“Dove la Sindaca di Castelvetro intraveda la mentalità ‘Cremona-centrica’ sta davvero in visioni non poco fantastiche”. Luciano Pizzetti torna sulla questione sul traffico rallentato al confine regionale da quando è entrata in funzione la nuova rotatoria di largo Moreni, dopo la replica piccata della sindaca piacentina Silvia Granata.

L’ex parlamentare ricorda il suo impegno per sbloccare i finanziamenti realtivi alle manutenzioni straordinarie dei ponti sul Po, proprio in un’ottica ultraprovinciale. “Quando stavo al Governo ho intensamente lavorato per adottare il cosiddetto decreto ponti sul Po. Nel 2017 sono stati stanziati 6 milioni per la riapertura del ponte di Casalmaggiore, 6 milioni per la transitabilità del ponte Verdi. Entrambi in capo alla Provincia di Parma e interamente messi a terra.

“Abbiamo stanziato anche 7,5 milioni per la sistemazione del ponte in ferro in capo alla Provincia di Piacenza. Mai spesi e sono passati 8 anni. Se si fossero utilizzati, come è stato per gli altri ponti, tante criticità sarebbero venute meno”.

Detto ciò, ha ragione la Sindaca quando dice che “serve un periodo di prova per valutare le conseguenze del progetto.” Appunto. Se deve essere giustamente così perché tutte queste polemiche estreme, neppure del giorno dopo ma del giorno stesso? Se ci sono errori di segnaletica verranno sistemati e risolti. Li stanno sistemando e risolvendo. Il livore polemico a cosa serve? Mi ricorda tanto la veemente polemica sulla viabilità al centro commerciale COOP. Alla fine, una volta rodato, il sistema funzionò a dovere. E, guarda un po’, funziona tuttora.”

© Riproduzione riservata