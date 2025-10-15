Ultime News

15 Ott 2025 Donna investita da un'auto
in via dell'Annona
15 Ott 2025 Code al rondò, Granata: "Andare
oltre la mentalità Cremona-centrica"
15 Ott 2025 Giovani in Centro: domenica
animazione in piazza Giovanni XXIII
15 Ott 2025 Centropadane Engineering, un anno
per capire se la cura funziona
14 Ott 2025 Rossella Padula lascia la
guida del carcere di Cremona
Cronaca

Donna investita da un'auto
in via dell'Annona

Un donna di 68 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava via dell’Annona, questa mattina alle 9:30 circa. L’urto è stato violento, la donna ha impattato contro il parabrezza dell’auto causandone la rottura ed è stata sbalzata a terra. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ai soccorittori del 118 e della Croce Verde, che ha sede proprio a poche decine di metri.

L’allarme è scattato anche grazie alla conducente di un’altra auto sopraggiunta subito dopo, mentre anche una pattuglia di carabinieri di passaggio ha regolato il traffico.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

 

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...