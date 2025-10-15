Un donna di 68 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava via dell’Annona, questa mattina alle 9:30 circa. L’urto è stato violento, la donna ha impattato contro il parabrezza dell’auto causandone la rottura ed è stata sbalzata a terra. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ai soccorittori del 118 e della Croce Verde, che ha sede proprio a poche decine di metri.

L’allarme è scattato anche grazie alla conducente di un’altra auto sopraggiunta subito dopo, mentre anche una pattuglia di carabinieri di passaggio ha regolato il traffico.

