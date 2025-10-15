Ultime News

Cronaca

Piazza Giovanni XXIII, cuore delle attività di Giovani in Centro

Appuntamento domenica 19 ottobre, dalle 16:00 in poi, in Piazza Giovanni XXIII per conoscere le progettualità di “Giovani in Centro”, l’iniziativa che unisce rigenerazione urbana dell’ex ospedale di via Radaelli – San Francesco e protagonismo dei giovani.

Le associazioni che stanno partecipando alla co-progettazione delle attività che troveranno vita nei nuovi spazi animeranno il pomeriggio con laboratori, giocoleria, musica live, momenti di incontro e aperitivo, trasformando la piazza in un luogo di condivisione: un’occasione per conoscere da vicino le idee, i sogni e le proposte del luogo che verrà.

