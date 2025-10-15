Si è svolta martedì sera la serata di gala in chiusura dei sette concerti che hanno visto protagonisti Sharon Zhai, soprano, Davide Mazzini, violinista e Sergio Catalano al pianoforte, insieme a un coro formato da una compagine cinese.

Un evento organizzato da Franco Mazzini, che durante la serata ha evidenziato come i concerti siano stati un momento molto significativo per la Città di Cremona e per la Provincia.

Cremona ha offerto ai numerosi ospiti cinesi l’opportunità di testimoniare quanto la musica sia in grado, con l’armonia del suo linguaggio universale, di comunicare amore, gusto del bello e solidarietà.

Gli ospiti sono stati accolti dal sindaco Andrea Virgilio, alla presenza del Sovrintendente del Ponchielli, Andrea Nocerino che ha invitato i numerosi ospiti di origine cinese, residenti in varie parti del mondo, per il prossimo anno, alla rappresentazione di un’opera lirica al Teatro.

Infine Stefano Trabucchi, maestro liutaio e Presidente di Confartigianato ha parlato dell’importanza della Cina per la liuteria cremonese.

