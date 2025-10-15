In occasione della Mezza Maratona che si terrà in città domenica 19 ottobre, la Rete Fast Track di Cremona sarà presente con il proprio gazebo in piazza Stradivari (angolo via Capitano del Popolo/via Gramsci), per offrire la possibilità a tutti quanti vorranno di sottoporsi, gratuitamente e in forma anonima, ai test salivari Hiv e Hcv, indispensabili alla diagnosi precoce, e contestualmente per distribuire materiale di profilassi e informativo riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’adesione di Cremona alla Rete Internazionale Fast Track Cities, una partnership globale comprendente città e municipalità di tutto il mondo accomunate dalla volontà di portare avanti azioni locali congiunte finalizzate all’eradicazione, entro il 2030, dell’Aids, e quattro partner principali: IApac (International Association of Providers of Aids Care), Unaids (United Nations Programme on Hiv/Aids), UN-Habitat (United Nations Human Settlements Programme) e la Città di Parigi.

Gli obiettivi di questa iniziativa, lanciata in occasione della conferenza mondiale sull’Aids tenutasi nel 2014, sono il raggiungimento, entro il 2030, dei valori “95-95-95”: precisamente, il 95% di persone con Hiv che conoscono il proprio status, il 95% delle persone che conoscono il proprio stato e sono in terapia antiretrovirale, il 95% di persone in terapia che raggiungono la soppressione virale.

Ad oggi, in Italia, le città che hanno aderito sono 13: Torino, Milano, Sanremo, Bergamo, Brescia, Cremona, Firenze, Latina, Palermo, Ancona, Legnano, Modena, Genova.

Cremona è ufficialmente entrata a fare parte della Rete il 1° dicembre 2023, quando il Comune ha sottoscritto la Dichiarazione di Parigi insieme ad un protocollo che ha visto tra i primi firmatari Asst, Ats Val Padana, la Cooperativa di Bessimo, Casa della Speranza-Soc. Coop. Soc. Servizi per l’Accoglienza. Sono successivamente entrati a far parte della Rete anche altri soggetti: l’Azienda Sociale del Cremonese, Gruppo Articolo 32, Croce Rossa, Cremona Pride, Arcigay, Arcipelago, Coop. Soc. Nazareth, Mestieri Lombardia, Consorzio Sol. Co. Cremona.

