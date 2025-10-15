Sarà Beppe Severgnini ad aprire la nuova stagione di ponchielliLIFE, martedì 21 ottobre alle 20.30, con lo spettacolo L’arte di invecchiare con filosofia. Sul palco del Teatro Ponchielli, l’editorialista del Corriere della Sera rifletterà con ironia e leggerezza sul tempo che passa, ispirandosi alla nipotina di tre anni, Agata, che con la sua vivacità gli insegna “il disordine quotidiano” e la bellezza di indossare con eleganza la propria età.

Severgnini accompagnerà il pubblico in un viaggio tra filosofia, ricordi e ironia, invitando a riconoscere l’importanza della gentilezza, della pazienza e della capacità di ascoltare. “Le cose per cui verremo ricordati – spiega l’autore – non sono le cariche che abbiamo ricoperto, ma la generosità, la lealtà, la fantasia, l’ironia. E la capacità di farsi le domande giuste”.

Il racconto teatrale, ispirato al suo bestseller Socrate, Agata e il futuro, si apre con un divertente questionario dal titolo “Che anziano stai diventando?”, per poi intrecciare letture e aneddoti, compresa una spassosa “conferenza all’asilo nido”. Ad accompagnarlo sul palco sarà la musica dixieland del White Socks Quintet, formato da Massimo al pianoforte, Iacopo al basso tuba, Alessio al clarinetto e sax, Claudio alla batteria e Romina – figlia di Massimo – alla voce.

Un gruppo di amici fiorentini sessantenni che, dopo anni, si ritrova per condividere la stessa passione di sempre: la musica. Eleganti nei loro abiti da sera (e con i calzini bianchi che danno nome alla band), i White Socks offriranno una colonna sonora vivace e ironica a un racconto senza tempo.

