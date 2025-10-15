Ultime News

Da sinistra: Pierangelo Piccioni, Nikolas Sacchi, Maurizio Soldi e Giovanni Ripa

Serata organizzata dal Lions Club Cremona Stradivari, presieduto dall’avvocato Giovanni Ripa nella sede del ristorante 700. All’inizio della conviviale è stata presentata una nuova socia, Lorenza Giorgi, a cui è seguito un incontro e un confronto con il professore Nikolas Sacchi, assegnista di ricerca dell’Università di Pavia, che ha avuto come tema l’intelligenza artificiale.

Nel giro di pochi anni, nonostante sia nata ufficialmente nel 1956, l’intelligenza artificiale si è impossessata dalle nostre vite, aprendo nuove frontiere in tanti campi. E’ stato sottolineato durante la serata che l’IA è importante perché ha rivoluzionato tanti settori, anche se ci sono rischi associati al suo uso, tra cui uno in particolare, cioè quella di non farla prevalere sull’intelligenza umana. sg

