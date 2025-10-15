L’Oleificio Zucchi è tra i protagonisti di Ece Berlin 2025 – European Commodities Exchange, il più importante appuntamento europeo dedicato al mercato delle materie prime, in programma a Berlino oggi 15 e domani 16 ottobre 2025.

Con la partecipazione della Divisione Bulk, l’azienda consolida il proprio ruolo di interlocutore qualificato nel panorama internazionale delle commodity oleose, confermando una visione fondata su qualità, innovazione e responsabilità lungo l’intera filiera.

“Essere presenti a ECE Berlin 2025 significa per noi condividere la nostra esperienza e la nostra prospettiva di un’industria sempre più responsabile e orientata al futuro” commenta Matteo Tassinari, direttore Divisione Bulk di Oleificio Zucchi. “È un contesto strategico per incontrare partner e operatori globali, rafforzando relazioni e sviluppando nuove sinergie nei mercati delle materie prime”.

La fiera berlinese rappresenta per Oleificio Zucchi una piattaforma di dialogo e collaborazione internazionale, dove mettere in luce il valore distintivo dell’area Bulk dell’azienda: un know-how consolidato, capace di coniugare tradizione industriale e innovazione sostenibile.

© Riproduzione riservata