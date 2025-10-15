Quarto appuntamento, nella sede dell’associazione industriali di Cremona, con Orientiamoci – Strumenti per la crescita delle piccole e medie imprese. Tema dell’incontro il rapporto tra intelligenza artificiale e le risorse umane, tra innovazione e realtà, all’interno delle realtà aziendali.

“È un argomento decisamente interessante che ha una serie di particolarità” ha detto Paolo Aramini, Piccola Industria. “Il discorso delle risorse umane appartiene a tutte le aziende e tutti i reparti. Ma vogliamo anche confermare il fatto che in realtà non cambia niente, nel senso che l’intelligenza artificiale, dal nostro punto di vista, sarà di supporto e non di sostituzione all’uomo”.

“Vedremo come l’intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre aziende” ha aggiunto Cesare Tagliapietra, Partner EY Spa “Sicuramente è un cambio di paradigma: queste nuove tecnologie avranno un impatto sui modelli organizzativi dell’azienda ed quindi importante concentrarsi anche sull’adozione di queste tecnologie, ma è importante anche curare l’aspetto della formazione”.

