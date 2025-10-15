La denuncia della Fipe Confcommercio sui nuovi atti di vandalismo e bivacco in centro città, verificatisi negli ultimi giorni, è stata raccolta dalla lista civica ‘Novità a Cremona’ con il capogruppo in consiglio comunale e già candidato sindaco per il centro destra Alessandro Portesani e dal consigliere Cristiano Beltrami che hanno depositato un’interrogazione a risposta verbale al Sindaco Andrea Virgilio e alla Giunta.

“Bisogna partire dal fatto – afferma Portesani – che la stessa FIPE ha evidenziato la mancanza di controlli e coordinamento tra forze dell’ordine e polizia locale, sottolineando come molti esercenti si sentano ‘lasciati soli’ a fronte di comportamenti che compromettono sicurezza e decoro urbano. Ed per questo che chiediamo quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per contrastare fenomeni di vandalismo e bivacco nelle aree centrali della città”.

“Vogliamo sapere – aggiunge Beltrami – se l’Amministrazione ritenga adeguata l’attività di controllo attualmente svolta da Polizia Locale e forze dell’ordine in materia di sicurezza urbana”.

Ma c’è un altro tema nel testo dell’interrogazione. “Sui canali social di alcune manifestazioni cittadine, come quello su Facebook e riferito al ‘Tanta Robba Festival,’ sono apparse iniziative promozionali che legano premi o omaggi al numero di consumazioni alcoliche effettuate, con modalità che possono trasmettere un messaggio distorto, soprattutto in eventi frequentati da giovani”, aggiunge Portesani. “Sono pratiche che risultano incompatibili con i principi di prevenzione e responsabilità che devono caratterizzare ogni attività patrocinata o sostenuta dal Comune”.

“Ed è per questo, conclude il capogruppo di Novità a Cremona, che chiediamo se, in occasione di manifestazioni pubbliche sostenute o patrocinate dal Comune, siano stati effettuati controlli sul rispetto delle norme relative alla somministrazione di bevande alcoliche, in particolare nei confronti dei minorenni e se l’Amministrazione intenda introdurre criteri più rigorosi per la concessione di contributi o patrocini a eventi che prevedano iniziative connesse al consumo di alcol”.

