Ultime News

15 Ott 2025 "Dal centro spariti circa 50 posti
bici": interrogazione della Lega
15 Ott 2025 Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Le iniziative del Comune di Cremona
15 Ott 2025 Oleificio Zucchi all'European
Commodities Exchange Berlin 2025
15 Ott 2025 In Cattolica, "Piantare Futuro"
Nuovi arbusti nel giardino
15 Ott 2025 Nuovo store Deichmann
al CremonaDue di Gadesco
Cronaca

Portesani: solidali con Fipe
e attacco ai reel Tanta Robba

Alessandro Portesani

Leggi anche:

La denuncia della Fipe Confcommercio sui nuovi atti di vandalismo e bivacco in centro città, verificatisi negli ultimi giorni, è stata raccolta dalla lista civica ‘Novità a Cremona’ con il capogruppo in consiglio comunale e già candidato sindaco per il centro destra Alessandro Portesani e dal consigliere Cristiano Beltrami che hanno depositato un’interrogazione a risposta verbale al Sindaco Andrea Virgilio e alla Giunta.

“Bisogna partire dal fatto – afferma Portesani –  che la stessa FIPE ha evidenziato la mancanza di controlli e coordinamento tra forze dell’ordine e polizia locale, sottolineando come molti esercenti si sentano ‘lasciati soli’ a fronte di comportamenti che compromettono sicurezza e decoro urbano. Ed per questo che chiediamo quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per contrastare fenomeni di vandalismo e bivacco nelle aree centrali della città”.

“Vogliamo sapere – aggiunge Beltrami – se l’Amministrazione ritenga adeguata l’attività di controllo attualmente svolta da Polizia Locale e forze dell’ordine in materia di sicurezza urbana”.

Ma c’è un altro tema nel testo dell’interrogazione. “Sui canali social di alcune manifestazioni cittadine, come quello su Facebook e riferito al ‘Tanta Robba Festival,’ sono apparse iniziative promozionali che legano premi o omaggi al numero di consumazioni alcoliche effettuate, con modalità che possono trasmettere un messaggio distorto, soprattutto in eventi frequentati da giovani”, aggiunge Portesani. “Sono pratiche che risultano incompatibili con i principi di prevenzione e responsabilità che devono caratterizzare ogni attività patrocinata o sostenuta dal Comune”.

“Ed è per questo, conclude il capogruppo di Novità a Cremona, che chiediamo se, in occasione di manifestazioni pubbliche sostenute o patrocinate dal Comune, siano stati effettuati controlli sul rispetto delle norme relative alla somministrazione di bevande alcoliche, in particolare nei confronti dei minorenni e se l’Amministrazione intenda introdurre criteri più rigorosi per la concessione di contributi o patrocini a eventi che prevedano iniziative connesse al consumo di alcol”.

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...