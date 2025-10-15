Ultime News

15 Ott 2025 Morto in piscina, legale: "Tragedia
che ha scosso, ma ci difenderemo"
15 Ott 2025 Leo morto annegato in piscina
Nove indagati, tra cui un minore
15 Ott 2025 Smog, l'aria torna pulita:
stop a misure di primo livello
15 Ott 2025 Il bresciano Massimo Stellini (FDI)
alla guida di Centropadane Eng
15 Ott 2025 Cremazioni, sconti alle aziende
per chi porta più salme
In considerazione dei dati sul PM10 registrati ieri, martedì 14 ottobre, a partire da domani, giovedì 16 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee nelle province di Milano, Bergamo e Cremona, per il secondo giorno consecutivo al di sotto della soglia di 50 µg/m³.

Restano invece ancora attive le misure in provincia di Monza, Lodi e Pavia per cui verranno verificati gli sviluppi nei prossimi giorni. Lo rende noto la Direzione generale dell’assessorato all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia.

