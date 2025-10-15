Ultime News

Economia

Sostegno ad agricoltura e
zootecnia: Beduschi a CremonaFiere

Garanzia di Regione Lombardia sull’accesso al credito, risorse regionali a fondo perduto e in co-finanziamento per progetti specifici. Sono le nuove opportunità per il mondo della zootecnia e dell’agricoltura presentate a Cremona Fiere dall’assessore regionale Alessandro Beduschi nell’ambito di un bando regionale a sostegno degli investimenti’.
“La parte pubblica deve intervenire – dice Beduschi – perché la transizione green costa e il significato anche politico del sostegno all’agricoltura, della zootecnia va oltre all’economia e si deve basare appunto sul concetto che il settore primario è un asset fondamentale di interesse strategico per il nostro Paese”.
SB

