Garanzia di Regione Lombardia sull’accesso al credito, risorse regionali a fondo perduto e in co-finanziamento per progetti specifici. Sono le nuove opportunità per il mondo della zootecnia e dell’agricoltura presentate a Cremona Fiere dall’assessore regionale Alessandro Beduschi nell’ambito di un bando regionale a sostegno degli investimenti’.

“La parte pubblica deve intervenire – dice Beduschi – perché la transizione green costa e il significato anche politico del sostegno all’agricoltura, della zootecnia va oltre all’economia e si deve basare appunto sul concetto che il settore primario è un asset fondamentale di interesse strategico per il nostro Paese”.

SB

© Riproduzione riservata