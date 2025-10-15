Alla provincia di Cremona sono destinati 678.059,93 euro dal Fondo triennale 2025-2027 per le spese sociali dei Comuni relative ai minori affidati dall’Autorità giudiziaria. Il Fondo, istituito dalla legge di Bilancio 2025 e ripartito dalla Conferenza Stato-Città, ha l’obiettivo di garantire percorsi educativi sicuri, comunità accoglienti e strutture residenziali protette per i ragazzi più fragili.

“Questi fondi rappresentano un sostegno concreto ai Comuni cremonesi e ai minori più vulnerabili” dichiara il presidente della IV Commissione Attività Produttive, consigliere Marcello Ventura (FdI). “Grazie all’impegno della Regione Lombardia, che ha raccolto le istanze dei Comuni e portato la questione all’attenzione delle autorità nazionali, è stato possibile ottenere l’istituzione di un Fondo dedicato, destinato a sostenere in particolare i Comuni più piccoli e a garantire percorsi educativi e comunità accoglienti per i minori”.

Il meccanismo di assegnazione prevede che il Governo stanzi annualmente le risorse del Fondo, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027. La Regione Lombardia riceve la quota più consistente, pari a 36,2 milioni di euro per il 2025, destinata a oltre 700 Comuni lombardi, e la distribuisce tra i Comuni sulla base della popolazione minorile e delle effettive esigenze dei territori.

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia del nuovo stanziamento destinato al Fondo per i minori collocati in comunità, che prevede per la provincia di Cremona un contributo complessivo di oltre 670 mila euro” commenta Riccardo Vitari, consigliere regionale della Lega.

“Si tratta di una misura importante, che risponde a un bisogno reale dei nostri territori: sostenere i Comuni, in particolare quelli di piccole dimensioni, che si trovano a dover affrontare costi rilevanti nella gestione dei minori in comunità e nei percorsi di tutela sociale. Questo intervento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi, ogni giorno, lavora a stretto contatto con le fragilità sociali, spesso in condizioni difficili e con risorse limitate.

Grazie al lavoro condiviso tra Regione Lombardia e Governo, queste risorse potranno offrire un sostegno stabile, capace di alleggerire i bilanci comunali e allo stesso tempo garantire continuità e qualità nei servizi rivolti ai minori e alle famiglie.

Continuerò a seguire con attenzione l’attuazione di questa misura, affinché le risorse destinate alla provincia di Cremona si traducano in azioni efficaci, progetti di inclusione e interventi di tutela che possano migliorare la vita dei minori e delle famiglie coinvolte” conclude.

