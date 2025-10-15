Un uomo di 52 anni è morto in un incidente stradale verificatosi a Cremosano, in via Campagnola, proprio nei pressi del cimitero. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo sia rimasto incastrato tra il furgone e un palo della luce.

A nulla è valso l’intervento dei soccorritori del 118, intervenuti con ambulanza, auto medica e con l’ausilio dell’elisoccorso: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Dei rilievi del caso si sono occupati i Carabinieri di Crema.

Laura Bosio

