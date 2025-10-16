La campagna vaccinale antinfluenzale entra nel vivo. Dal 18 ottobre 2025 la vaccinazione è offerta gratuitamente a tutti i cittadini.

Per questo motivo, l’Asst di Cremona organizza un vax day inaugurale sabato 18 ottobre dalle 8 alle 13.30 nel Polo sanitario di via Dante 134 a Cremona. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

COME PRENOTARE: accedendo al portale regionale prenotasalute.regione.lombardia.it; telefonando al numero verde di Regione Lombardia 800 894 545.

Oppure recandosi al PUA della Casa di Comunità di Cremona (via Belgiardino 6, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 15.30; mercoledì, fino alle 18).

Come sottolinea Antonella Laiolo, direttore della struttura Vaccinazioni e sorveglianza malattie Infettive, “la vaccinazione antinfluenzale è un’importante opportunità di protezione per tutta la popolazione. La malattia influenzale non è solo una seccatura; è una infezione virale generalizzata, che oltre a manifestazioni respiratorie delle alte vie aeree, con gravità variabile, può complicarsi con situazioni critiche come polmonite, encefalite, ictus, miocardite, infarto e anomalie elettrocardiografiche significative.

Queste complicanze possono manifestarsi anche negli adulti o nei giovani adulti in buona salute. Anzi, proprio chi ha una vita sociale più attiva rischia di essere più esposto al virus, con maggiori probabilità di veicolarlo anche alle persone con fragilità. Le complicanze e il rischio di morte per infezione influenzale sono maggiori per i soggetti con malattie croniche, i bambini, le donne in gravidanza o puerpere e gli over 60. Vaccinarsi è un gesto di responsabilità, che interessa tutti”.

