Si avvicina la commemorazione dei defunti e, considerata la considerevole affluenza di visitatori, per disciplinare afflusso, salvaguardare il patrimonio del Civico Cimitero e mantenimento del decoro, è stato disposto che da lunedì 20 sino a mercoledì 29 ottobre è ammessa la circolazione dei veicoli dalle ore 13:00 alle ore 17:30 per accompagnare persone disabili o con difficoltà a deambulare e per introdurre e ricordi di un certo peso e ingombro.

Da domenica 26 ottobre sino a domenica 2 novembre il Civico Cimitero resterà aperto dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Da giovedì 30 ottobre sino a domenica 2 novembre all’interno del cimitero è vietata la circolazione di tutti i veicoli (comprese le biciclette), ad eccezione dei mezzi adibiti al trasporto di persone disabili o con difficoltà a deambulare che potranno accedere dalle 15:00 alle 17:30.

Infine, il 1° e 2 novembre gli uffici dei Servizi Cimiteriali saranno aperti per dare informazioni al pubblico, non per il disbrigo di pratiche in quanto giorni festivi.

