Un altro passo avanti per i giardini di piazza Roma, dove si è concluso il restauro della Rocaille, le cosiddette “montagnole”.

La Giunta, su proposta dell’assessora all’Ambiente Simona Pasquali, aveva approvato il progetto e affidato i lavori dopo che, con il tempo, si erano staccate alcune porzioni del rivestimento decorativo, rendendo necessaria la chiusura dell’area al pubblico.

Dopo un accurato studio e le analisi preliminari, è stato redatto il progetto – avvallato dalla Soprintendenza – che ha previsto il consolidamento delle parti decorative, la rimozione della vegetazione, la pulizia delle superfici e la stuccatura delle crepe, con la sigillatura dei giunti mediante un impasto simile all’originale per colore, materia e granulometria.

Mercoledì mattina, al termine della seduta di Giunta, gli assessori Paolo Carletti e Simona Pasquali hanno effettuato un sopralluogo per valutare i prossimi interventi di arredo, come l’installazione di nuove panchine e cestini, oltre al passaggio delle spazzatrici per la pulizia dell’area.

L’opera è stata interamente finanziata dal Comune di Cremona per un importo di 50mila euro.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata