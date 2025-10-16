Ultime News

16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
16 Ott 2025 Incidente di Cremosano: la vittima
era il maresciallo Davide Fadenti
16 Ott 2025 Antinfluenzale: il 18 ottobre
vax day vaccinale
Video Pillole

Gaza, Ciccioli “Non è ancora pace consolidata”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Si tratta di una tregua militare, non di una pace consolidata. La fine della guerra è la fine del terrore, e questo non può che essere positivo. Quando parliamo di Israele parliamo di uno Stato stabile con elezioni democratiche che seppur passibili di critiche, sono trasparenti. Al contrario, la Palestina vive una situazione più complessa”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli, commentando gli ultimi sviluppi del processo di pace tra Israele e palestinesi.

xf4/sat/mca2

