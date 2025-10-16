Gaza, Ciccioli “Non è ancora pace consolidata”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Si tratta di una tregua militare, non di una pace consolidata. La fine della guerra è la fine del terrore, e questo non può che essere positivo. Quando parliamo di Israele parliamo di uno Stato stabile con elezioni democratiche che seppur passibili di critiche, sono trasparenti. Al contrario, la Palestina vive una situazione più complessa”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli, commentando gli ultimi sviluppi del processo di pace tra Israele e palestinesi.

