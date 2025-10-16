L’officina di manutenzione treni della stazione di Cremona tra i protagonisti delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. E’ qui, infatti, che sono in corso le operazioni di “pellicolatura” di sei treni Trenord, con una livrea dedicata alla manifestazione.

Trenord è Regional Transport Sponsor di Milano Cortina 2026; i treni del servizio ferroviario regionale serviranno i luoghi delle gare in Valtellina e a Milano, oltre al Villaggio Olimpico.

Per celebrare questo evento, l’azienda ha deciso di “vestire” sei treni con la livrea dedicata a Milano Cortina. In particolare, l’intervento interessa due Caravaggio aeroportuali, che viaggiano fra Milano e Malpensa Aeroporto e accoglieranno i visitatori che atterreranno a Malpensa per l’appuntamento olimpico; due Caravaggio destinati al servizio regionale su linee ad alta frequentazione; due Donizetti, destinati alle linee della Valtellina.

La livrea di questi treni è ispirata alla “Vibe Passion” dei Giochi Olimpici, con intrecci di rosso e arancione che richiamano energia, movimento e passione sportiva.

Ooltre a ciò, entro dicembre 2025 saranno in servizio tutti i 214 nuovi treni destinati a Trenord; sei hanno la livrea olimpica; i restanti 208 saranno personalizzati con il doppio logo Trenord-Milano Cortina 2026.

Le attività di pellicolatura svolte a Cremona dureranno sei settimane e sono svolte con il supporto di un fornitore esterno su un disegno realizzato da Trenord e MiCo. È già terminato l’intervento sui due convogli aeroportuali; il terzo è in fase di ultimazione.

L’impianto di manutenzione di Cremona si estende di fianco alla stazione su circa 80mila mq; è attraversato da 6,4 km di binari.

Presso l’impianto di Cremona sono attive 85 persone impegnate nelle attività di manutenzione, a cui si aggiungono 30 persone di ditte esterne. In particolare, l’impianto ha in asset i 30 Colleoni, i nuovi convogli Trenord a motore diesel-elettrico che viaggiano sulle linee non elettrificate.

