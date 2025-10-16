Video Pillole
Tg Sport – 16/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Donnarumma è sicuro “L’Italia andrà al mondiale”
– Sinner batte Tsitsipas, grande vittoria contro il Greco
– La Virtus sorride in Europa, battuto il Monaco a Bologna
– L’ombra di Horner, Vasseur rassicura “Squadra unita”
– Si ritira Ariarne Titmus, campionessa del nuoto mondiale
– Pronta a tornare la Serie A, le big preparano il weekend

