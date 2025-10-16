Ultime News

16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
16 Ott 2025 Incidente di Cremosano: la vittima
era il maresciallo Davide Fadenti
16 Ott 2025 Antinfluenzale: il 18 ottobre
vax day vaccinale
Tg Sport – 16/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Donnarumma è sicuro “L’Italia andrà al mondiale”
– Sinner batte Tsitsipas, grande vittoria contro il Greco
– La Virtus sorride in Europa, battuto il Monaco a Bologna
– L’ombra di Horner, Vasseur rassicura “Squadra unita”
– Si ritira Ariarne Titmus, campionessa del nuoto mondiale
– Pronta a tornare la Serie A, le big preparano il weekend
