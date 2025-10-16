Su iniziativa della Lista “Sinistra per Cremona – Energia Civile”, Alleanza Verdi e Sinistra, PSI, la Commissione toponomastica ha approvato a maggioranza la proposta, sostenuta anche da oltre 190 firme di cittadini cremonesi, di intitolare una via alla memoria di Enrico Fogliazza – “Partigiano Kiro”.

Non ha partecipato alla discussione e al voto il membro della commissione, consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia Luca Fedeli, “motivando la propria astensione – affermano i rapprentanti delle tre formazioni politiche – con riferimento alla tradizione della propria famiglia e nel rispetto di non ben precisati valori in contrasto con tale proposta.

“Ha votato contro la proposta – conitnuano i promotori – il consigliere di minoranza Andrea Carassai (Forza Italia) dando lettura di un comunicato nel quale si specifica come l’intitolazione di una strada a un Partigiano non rappresenti l’intera comunità cremonese e sia quindi una scelta divisiva.

“Orgogliosi della decisione assunta dalla Commissione, ci chiediamo quali siano i “valori” in cui si riconosce il Consigliere Fedeli e se il Consigliere Carassai ritenga che la lotta di liberazione partigiana, condotta da Partigiani di sinistra, cattolici, liberali e da uomini e donne anche non connotati politicamente, uniti tutti da un identico ideale di libertà, sia un episodio storico divisivo, quando l’unica linea di demarcazione, dopo l’8 settembre, fu ed è essere o non essere solidali col fascismo”.

Originario di Castelleone, dove nacque nel 1920, Fogliazza è stato uno dei simboli della Resistenza cremonese e piemontese, commissario politico della 17a Brigata Garibaldi in Val Susa nella guerra di Liberazione. Nel dopoguerra ricoprì importanti incarichi politici e sindacali e fu deputato del PCI dal 1953 al 1963. Autore di rilevanti pubblicazioni, ha svolto compiti di direzione dell’ANPI provinciale e ne è stato Presidente per diversi anni, sino al 2011. E’ morto nel 2013.

