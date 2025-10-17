Soddisfazione da parte del sindaco di centrodestra di Soresina Alessandro Tirloni per il contributo da 185mila euro ottenuto dallo Stato per l’assistenza ai minori allontanati dal nucleo famigliare. Un’opinione opposta rispetto a quella espressa dal consigliere comunale di Cremona Andrea Segalini e dal consigliere regionale Dem Matteo Piloni, poche ore prima.

“Il Comune di Soresina – spiega Tirloni in una nota – accede alle risorse del Fondo assistenza minori istituito dall’ultima legge di bilancio con una dotazione di 100 milioni euro. Il Governo difatti ha istituito tale fondo finanziandolo per gli anni 2025-2026-2027 per aiutare quei Comuni che sostengono spese ingenti nell’assistenza ai minori per i quali è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

“Il costo di tali interventi obbligatori ricade sempre interamente sulla spesa corrente del bilancio del singolo Comune.

La cifra che è stata assegnata al Comune di Soresina è di 185.000 euro. Se si pensa che il Comune ha rendicontato una spesa annua per tale voce di circa 283.000 euro, si può ben capire quanto l’aiuto sia importante.

“Grazie alla nostra continua attività di monitoraggio delle fonti di finanziamento extra bilancio comunale, nella lettura della scorsa legge di bilancio abbiamo individuato e colto questa opportunità rendicontando le spese nei termini previsti dal fondo.

“Da molto tempo con i colleghi Sindaci discutiamo di questa problematica di bilancio che tutti i comuni lamentano. E’ importante precisare che non è assolutamente in discussione la doverosa assistenza a minori in situazione di disagio familiare”.

Infine, un accenno alle difficoltà dei Comuni: “Molte volte noi Sindaci ci sentiamo impotenti di fronte ad un peso economico che finora è ricaduto solo sui bilanci comunali. Ecco perché accolgo con gioia questa notizia che ovviamente dà al Comune un grosso aiuto nell’adempimento dei propri doveri”.

