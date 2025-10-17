I Carabinieri della Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 28 anni, alla guida di un’auto sospetta in viale Po. Erano le 2 di notte, quando lo hanno notato e quindi inseguito fino in via Milano. Una volta fermato e identificato hanno notato che era in stato confuzionale e con forte odore d’alcol. Sottoposto all’etilometro, è stato riscontrato un livello di 1,20 g/l, oltre il doppio del consentito.

Considerata l’alterazione psicofisica durante la guida e l’aggravante dell’ora notturna, oltre alla denuncia al 28 è stata immediatamente ritrata la patente.

