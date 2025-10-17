Nella giornata del 16 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda hanno notificato al titolare di un esercizio pubblico di Agnadello un provvedimento di chiusura temporanea del suo locale pubblico, emesso dal Questore di Cremona. Il locale dovrà rimanere chiuso per 7 giorni, con sospensione delle autorizzazioni relative al pubblico esercizio, in quanto divenuto potenzialmente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento è conseguenza di vari interventi effettuati dai Carabinieri per episodi di disturbo della quiete pubblica e schiamazzi, specie in orari serali e notturni, che vedevano coinvolti gli avventori. Inoltre, a seguito dei controlli eseguiti negli ultimi mesi, i Carabinieri avevano acclarato che il locale era diventato luogo di ritrovo di clienti con precedenti di polizia e pregiudicati che, in diverse occasioni, avrebbero abusato di alcolici.

Il fatto più grave però è avvenuto un pomeriggio di fine agosto scorso, quando un uomo armato di coltello aveva aggredito e minacciato due avventori, che avevano reagito scagliando contro di lui gli arredi del locale.

La situazione complessiva relativa al locale ha portato il Questore ad emettere un decreto di sospensione di tutte le autorizzazioni in possesso del pubblico esercizio, con finalità cautelativa per impedire il ripetersi dei comportamenti di questo tipo.

