Ritrovata dai Carabinieri della Radiomobile di Crema, dopo un inseguimento notturno, un’automobile che era stata rubata a Cremona il 12 ottobre scorso. Il fatto è avvenuto la scorsa notte verso le 2:30, quando i militari in servizio di pattugliamento sulla SP 415 a Dovera, hanno notato un’auto con il solo conducente a bordo provenire da Spino d’Adda con direzione Pandino.

Insospettiti, hanno deciso di procedere al controllo del veicolo anche perché il mezzo ha cambiato improvvisamente direzione. Dopo un rapido controllo della targa, hanno verificato che il mezzo era stato rubato alcuni giorni prima a Cremona. I carabinieri hanno intimato l’alt, ma il conducente ha accelerato.

E’ nato un inseguimento per circa un chilometro. Giunto nei pressi di una cascina nel territorio di Dovera, il conducente ha perso il controllo del mezzo uscendo dalla sede stradale, ma ha aperto la portiera ed è scappato nei campi circostanti. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie in supporto, ma l’uomo è riuscito a far perdere le sue tracce.

Il veicolo, che ha riportato alcuni danni, è stato recuperato per la successiva restituzione al proprietario, mentre sono in corso gli accertamenti ed i rilievi tecnici finalizzati a identificare l’uomo che era in possesso del mezzo.

© Riproduzione riservata