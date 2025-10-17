I Carabinieri della Radiomobile di Crema hanno denunciato un uomo per omessa custodia e detenzione abusiva di armi. I militari, a seguito di un intervento, si erano recati nell’abitazione dell’uomo e nel controllare la casa, hanno notato una cassaforte di grosse dimensioni comunemente utilizzata per contenere armi.

Sapendo che l’uomo non era detentore di armi, si sono insospettiti e hanno chiesto di vedere cosa contenesse. Il proprietario l’ha aperta e così sono state rinvenute le armi. L’uomo ha ammesso di esserne entrato in possesso alcuni anni prima quando era deceduto il padre, ma di non averle mai denunciate.

Due le armi sequestrate, un fucile e una pistola, nonché varie munizioni, tutto detenuto in maniera abusiva.

© Riproduzione riservata