Una mattinata di impasti, scambio di ricette e cotture, scandita da un caffè e quattro chiacchiere nella natura: è il forno di comunità allestito a Persico Dosimo nell’Azienza Agricola Rigenera della Cooperativa Sociale Nazareth, costruito con la collaborazione della Scuola Edile di Cremona e ora acceso ogni sabato mattina per la cittadinanza, con un’iniziativa che recupera una tradizione del territorio.

Il progetto è incominciato a giugno con qualche sperimentazione per capire come mantenere la temperatura costante e gestire la cottura dei diversi impasti; ora è a pieno regime e in media conta la partecipazione di una decina di adulti. Numerosi i bambini, che con questa esperienza mettono le mani in pasta e intessono nuove amicizie. Qualcuno poi usa un timbro da pane, come si faceva una volta.

Chi è interessato al forno di comunità può contattare Rigenera, per andare sul posto a infornare o anche solo osservare. Fra i prossimi esperimenti culinari figurano le “ossa dei morti” e i dolci di Natale.

