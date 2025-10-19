E’ stata approvata ad unanimità dalla Commissione Toponomastica del Comune di Cremona la proposta di apposizione di una targa allo stadio Zini per ricordare la sig.ra Carla Bonazzoli, storica custode dell’impianto che per decenni ha vissuto proprio all’interno dello stadio.

Una vita intera trascorsa sotto la tribuna centrale dello Stadio Zini. È la storia, anzi la leggenda, di Carla Bonazzoli, storica custode della Cremonese, scomparsa nel novembre 2019, alla veneranda età di 96 anni. Una vita spesa tra le mura dello Stadio Zini, tra lavatrici, cuciture e passione.

La figura della signora Carla è ancora oggi ricordata con affetto dai giocatori, dai dirigenti e dai tifosi. Si racconta che, sin da bambina, cucisse e rattoppasse le divise dei calciatori, vivendo in simbiosi con il club, quasi fosse parte integrante dello spogliatoio.

Per preservarne la memoria, gli Amici della Storia Grigiorossa – gruppo di tifosi che con queste iniziative intende preservare il ricordo della storia e della tradizione della società grigiorossa, ricordando i personaggi che hanno contribuito a renderla gloriosa – ha presentato al Sindaco Andrea Virgilio, una proposta per l’apposizione della targa sotto la tribuna dello Zini, accanto al vecchio appartamento dove la signora Carla ha vissuto e prestato servizio per decenni.

“In un’epoca in cui il calcio tende a dimenticare le sue radici, da tifosa è un onore contribuire ad iniziative come queste, volte a ricordare chi ha costruito con amore e dedizione la storia grigiorossa: non si può parlare della storia della Cremonese, citando soltanto giocatori e stagioni d’oro” ha dichiarato Isa Azzini – membro del gruppo Amici Della Storia Grigiorossa – figure come Carla Bonazzoli, da dietro le quinte, hanno contribuito al successo e alla tradizione dell’ U.S. Cremonese.

La sua dedizione e il suo amore incondizionato per la maglia grigiorossa la rendono una figura simbolica, da non dimenticare. A nome del nostro gruppo e di tutti i tifosi grigiorossi desidero ringraziare le istituzioni cremonesi per le autorizzazioni rilasciate e l’U.S. Cremonese che da sempre ci supporta in queste iniziative”.

