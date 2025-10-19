Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
Sono oltre 150 le persone che hanno partecipato alla XXIV Half Marathon di Cremona indossando la maglietta rosa con la scritta “Corri a dire sì”, quest’anno dedicata a Sonia Bonoli, infermiera del Coordinamento ospedaliero Donazione di organi e tessuti, improvvisamente scomparsa lo scorso maggio.
Tra i runners anche persone trapiantate o in attesa di trapianto hanno percorso le vie della città accompagnati da operatori sanitari e volontari. Un gesto simbolico, per ribadire l’importanza del dono e degli stili di vita sani.
L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Donazione e Prelievo Organi e Tessuti dell’Asst di Cremona con la collaborazione della Half Marathon Cremona. È realizzata grazie al contributo di Ats Val Padana e Aido Cremona.
Come afferma Alberto Bonvecchio (Responsabile del Coordinamento Donazione e Prelievo Organi e Tessuti dell’Asst di Cremona), “questa manifestazione porta con sé un valore aggiunto, perché oltre ad inserirsi in un’iniziativa nazionale coinvolge sportivi e appassionati di ogni età, tra cui la nostra squadra composta da volontari, operatori sanitari e persone che hanno ricevuto o riceveranno un trapianto d’organo.
Ancora una volta, lo sport unisce e aiuta a riflettere: correre insieme significa dimostrare che tornare a vivere bene dopo un trapianto è possibile, ma che la solidarietà verso chi affronta questo percorso è importante”.
Grande soddisfazione anche da parte di Francesco Pietrogrande, presidente della sezione provinciale di Aido: “Il messaggio è chiaro: grazie alla donazione di organi, si può tornare ad una vita normale e anche a fare competizioni sportive. Tra le nostre missioni, c’è anche la promozione di stili di vita sani, dall’alimentazione all’attività fisica; rimanere in salute è il primo modo di fare prevenzione”.
LA DONAZIONE DEGLI ORGANI: COME FARE
Chi desidera dare il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti può farlo con diverse modalità:
• Anagrafe del Comune di residenza, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità.
• Sportello scelta revoca, compilando l’apposito modulo. Casa di Comunità di Cremona (via San Sebastiano, 14) e Casa di Comunità di Casalmaggiore (Piazza Garibaldi, 3)
• Rivolgendosi all’Aido (via Porti 28, Cremona)
• Compilando il tesserino blu del Ministero, scaricabile online. Il tesserino va firmato, datato e conservato tra i documenti personali.
• Scrivendo di proprio pugno una dichiarazione su un foglio bianco, l’atto olografo, completo di data e firma. Questa dichiarazione va conservata tra i documenti personali.
Non esiste un limite di età: dire sì è sempre possibile, così come cambiare idea.