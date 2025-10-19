Sono oltre 150 le persone che hanno partecipato alla XXIV Half Marathon di Cremona indossando la maglietta rosa con la scritta “Corri a dire sì”, quest’anno dedicata a Sonia Bonoli, infermiera del Coordinamento ospedaliero Donazione di organi e tessuti, improvvisamente scomparsa lo scorso maggio.

Tra i runners anche persone trapiantate o in attesa di trapianto hanno percorso le vie della città accompagnati da operatori sanitari e volontari. Un gesto simbolico, per ribadire l’importanza del dono e degli stili di vita sani.

L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Donazione e Prelievo Organi e Tessuti dell’Asst di Cremona con la collaborazione della Half Marathon Cremona. È realizzata grazie al contributo di Ats Val Padana e Aido Cremona.

Come afferma Alberto Bonvecchio (Responsabile del Coordinamento Donazione e Prelievo Organi e Tessuti dell’Asst di Cremona), “questa manifestazione porta con sé un valore aggiunto, perché oltre ad inserirsi in un’iniziativa nazionale coinvolge sportivi e appassionati di ogni età, tra cui la nostra squadra composta da volontari, operatori sanitari e persone che hanno ricevuto o riceveranno un trapianto d’organo.

Ancora una volta, lo sport unisce e aiuta a riflettere: correre insieme significa dimostrare che tornare a vivere bene dopo un trapianto è possibile, ma che la solidarietà verso chi affronta questo percorso è importante”.

Grande soddisfazione anche da parte di Francesco Pietrogrande, presidente della sezione provinciale di Aido: “Il messaggio è chiaro: grazie alla donazione di organi, si può tornare ad una vita normale e anche a fare competizioni sportive. Tra le nostre missioni, c’è anche la promozione di stili di vita sani, dall’alimentazione all’attività fisica; rimanere in salute è il primo modo di fare prevenzione”.

LA DONAZIONE DEGLI ORGANI: COME FARE

Chi desidera dare il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti può farlo con diverse modalità:

• Anagrafe del Comune di residenza, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità.

• Sportello scelta revoca, compilando l’apposito modulo. Casa di Comunità di Cremona (via San Sebastiano, 14) e Casa di Comunità di Casalmaggiore (Piazza Garibaldi, 3)

• Rivolgendosi all’Aido (via Porti 28, Cremona)

• Compilando il tesserino blu del Ministero, scaricabile online. Il tesserino va firmato, datato e conservato tra i documenti personali.

• Scrivendo di proprio pugno una dichiarazione su un foglio bianco, l’atto olografo, completo di data e firma. Questa dichiarazione va conservata tra i documenti personali.

Non esiste un limite di età: dire sì è sempre possibile, così come cambiare idea.

