L’Orchestra d’Archi del Conservatorio “Claudio Monteverdi”, diretta dal Maestro Francesco Fiore, ha ritmato la domenica di open day del Campus Città di Cremona, nuova sede del Politecnico di Milano in via Bissolati. L’esibizione nel parco centrale del Campus, nell’antico cuore dell’ex caserma Manfredini, ha trasformato l’anfiteatro in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, attorniato dall’ateneo.

L’evento musicale Armonie dal Campus ha dato ulteriore tono a un doppio open day promosso dalla Fondazione Arvedi-Buschini e dal Politecnico di Milano, in collaborazione con la delegazione cremonese del Fai e il Conservatorio stesso. Un weekend di grande partecipazione che ha offerto ai cittadini l’opportunità di scoprire da vicino gli edifici ristrutturati e le nuove strutture del Campus, vero esempio di dialogo tra patrimonio storico e architettura contemporanea.

Già la settimana scorsa l’affluenza era stata notevole: le visite guidate del Fai avevano registrato 1.600 partecipanti, affascinati dal recupero del chiostro storico e dagli spazi destinati alla formazione e alla ricerca. Anche nella giornata di domenica l’interesse del pubblico non è mancato, con ingressi costanti fin dalle prime ore del mattino.

L’apertura straordinaria del Campus segna un ulteriore momento di svolta per un luogo a lungo chiuso che torna finalmente a vivere, diventando centro di innovazione, cultura e incontro tra giovani, istituzioni e comunità. La musica ha aperto le porte, restituendo alla cittadinanza non solo uno spazio fisico, ma un nuovo orizzonte di opportunità.

Mauro Maffezzoni

