19 Ott 2025 Flotilla, racconto shock di Paolo
Romano: "Sequestrati e picchiati"
19 Ott 2025 Juvi, vittoria di sostanza,
la difesa spegne la Fortitudo
19 Ott 2025 Operatalk, Roberto Burioni
parla de "L'Elisir d'Amore"
19 Ott 2025 Mezza di Cremona da record
promossa dai neo campioni italiani
19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
Prosegue al Teatro Ponchielli la rassegna Operatalk – Dialoghi sul presente, il nuovo format che accompagna la stagione lirica 2025/26 offrendo al pubblico momento di riflessione sui temi contemporanei attraverso il linguaggio dell’opera.

Nel ridotto l’incontro dal titolo L’Inganno!, con Roberto Burioni, scienziato noto al grande pubblico ma anche melomane appassionatom che ha analizzato con Alberto Mattioli, giornalista e critico musicale L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, legandolo alla figura del dottor Dulcamara – ciarlatano abile nel vendere un miracoloso elisir capace di guarire ogni male – alle moderne teorie antiscientifiche e alla pericolosa diffusione della “medicina fai da te”.

