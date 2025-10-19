Ultime News

Cronaca

Tragico incidente in A21:
due vittime carbonizzate

L'intervento dei Vigili del Fuoco sull'incidente

Traffico in tilt in A21, con ripercussioni fino al tratto cremonese, a causa di un tragico incidente verificatosi tra Piacenza Ovest e Piacenza Sud, dove un’auto si è schiantata contro un tir fermo su una piazzola.

Un impatto violentissimo, in seguito al quale la vettura ha preso fuoco. Per le due persone a bordo, non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Per spegnere l’incendio sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco.

Ora toccherà agli agenti della Polizia Locale di Alessandria il compito di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Secondo quanto emerso finora, sembra che il conducente dell’auto abbia perso il controllo, per poi finire prima contro il guardrail e, successivamente, dopo aver sbandato, contro la parte posteriore del camion.

