Lunedì 27 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Filo di Cremona si terrà lo spettacolo “Prendila così…” canzoni pensieri e parole: Le Luci dell’est in un tributo a Lucio Battisti.

Lucio Battisti è stato protagonista di una storia di opposti: cantore delle emozioni, artefice di alcune tra le pagine più ermetiche della musica italiana, mattatore della canzone leggera agli esordi e al contempo sovvertitore di ogni canone d’orecchiabilità.

Un’occasione per viverlo di nuovo, cantare pezzi che appartengono alla nostra storia e scoprire episodi e aneddoti sulla sua vita e carriera artistica.

Evento organizzato da Prysma aps, associazione cremonese che si occupa di cultura e benessere psicofisico. Per info: 335 6049890 – info@prysma-aps.it.

