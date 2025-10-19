Ultime News

19 Ott 2025 Tributo a Lucio Battisti
Spettacolo al Filo il 27 ottobre
18 Ott 2025 Parata di stelle all'Impero
per la Maratonina 2025
18 Ott 2025 Fermato in centro con la cocaina
La Locale arresta 22enne albanese
18 Ott 2025 Vaccini, non funziona il portale
I medici di base: "Inaccettabile"
18 Ott 2025 “Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
Lunedì 27 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Filo di Cremona si terrà lo spettacolo “Prendila così…” canzoni pensieri e parole: Le Luci dell’est in un tributo a Lucio Battisti.

Lucio Battisti è stato protagonista di una storia di opposti: cantore delle emozioni, artefice di alcune tra le pagine più ermetiche della musica italiana, mattatore della canzone leggera agli esordi e al contempo sovvertitore di ogni canone d’orecchiabilità.

Un’occasione per viverlo di nuovo, cantare pezzi che appartengono alla nostra storia e scoprire episodi e aneddoti sulla sua vita e carriera artistica.

Evento organizzato da Prysma aps, associazione cremonese che si occupa di cultura e benessere psicofisico. Per info: 335 6049890 – info@prysma-aps.it.

